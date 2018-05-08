Додано: Вів 08 тра, 2018 17:59

Патамушто грустно это все.

Помню был секретный рецепт приготовления бекона. И где он теперь.

Ну и еще несколько блюд там же.

Кстати, я эту тему, о которой пишите всей Украине, давно знаю.

И прикроют ее на следующий день, когда эти 42 благодарных челов сделают как вы предлагаете.

И напоследок. Есть эквайринговая комиссия, вот и подумайте что будет дальше, когда подсчитают убытки.

Кстати уже на фейсбуке пошла эта инфа...