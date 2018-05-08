Додано: Сер 09 тра, 2018 01:11

Да уж. Сижу вот несколько часов и ломаю голову. Как же могло так получится ? Оказывается у нас форумчане есть которые давным давно в курсе, а из за меня козла кормушку могут прикрыть, так даже это вообще "дріб"язковість"на самом деле. Вот только об этом не только у меня в магазине не подозревали, а и в главном офисе торговой сети понятия не имеют ,что такое существует в природе и как вообще можно эту операцию реализовать. В телефонном режиме на ходу придумывали и диктовали"попробуйте нажать то или вот это.Что не получилось? Ну тогда может вот так? Или этак." и т.п. Даже можно посмеяться надо мной , никогда не интересовался что тут за ордена вообще и чего означают.Значит не из за наград. И денег не требует, наверно лох ,потому что ? А наверно просто из за того ,что здесь финансовый форум и сюда заходят чего то узнать и научиться.Например как не стать спонсором пикника, как можно посвинорылить и абсолютно законным методом заработать копейку. Но для начала как правильно заметил Фантом нужно научиться и сбросить оленьи рога .Заметьте я не обучаю как угонять машины , воровать электроэнергию и отоваривать украденные карты . «Спешите делать добро» (с)Фридрих Гааз . P.S. А ставить лайки или нет то дело десятое и добровольное.