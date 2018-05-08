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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 988989990991

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 11:01

  Дядя Дима написав:
  M-Audio написав:преимуществами своего кредитного лимита не пользуетесь? А как им, простите, пользоваться? Втупую рассчитываться на кассах, без плюшек,
Можно и не в тупую.Братья и сестры Свинорылы, стучитесь ко мне в личку всех обучу.Данный способ "как воспользоваться преимуществом лимита" третьего дня был изобретен мною лично и является на 100% легальным и на 100% рабочим (2 мая было проведено полевое испытание)аналогов до сегодняшнего дня не имел (как выяснилось по ходу дела).Отлайфакаю всех в порядке очереди.


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Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 13:06

DENVER_S А чего тут такой красивый грустный птиц сидит :?:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 17:59

Re: А-Банк

Патамушто грустно это все.
Помню был секретный рецепт приготовления бекона. И где он теперь.
Ну и еще несколько блюд там же.
Кстати, я эту тему, о которой пишите всей Украине, давно знаю.
И прикроют ее на следующий день, когда эти 42 благодарных челов сделают как вы предлагаете.
И напоследок. Есть эквайринговая комиссия, вот и подумайте что будет дальше, когда подсчитают убытки.
Кстати уже на фейсбуке пошла эта инфа...
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 21:19

  DENVER_S написав:Патамушто грустно это все.
Помню был секретный рецепт приготовления бекона. И где он теперь.
Ну и еще несколько блюд там же.
Кстати, я эту тему, о которой пишите всей Украине, давно знаю.
И прикроют ее на следующий день, когда эти 42 благодарных челов сделают как вы предлагаете.
И напоследок. Есть эквайринговая комиссия, вот и подумайте что будет дальше, когда подсчитают убытки.
Кстати уже на фейсбуке пошла эта инфа...

Зря Вы так. Настоящий свинорыл таким сложным способом не будет пользоваться в принципе. А уж если он находится за сотни километров...
Но для учёбы и воспитания нового поколения свинорылов данный опыт бесценен.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 22:16

  Фантом написав:Зря Вы так. Настоящий свинорыл таким сложным способом не будет пользоваться в принципе. А уж если он находится за сотни километров...
Но для учёбы и воспитания нового поколения свинорылов данный опыт бесценен.


У чому він безцінний? У тому, щоб випиляли ще одну напівдохлу тему, яка десь колись би могла комусь пригодитися вивести невелику суму? А тепер олені копитами похерять це миттєво.... Свинорильство виховується потом і кров"ю на основі власного досвіду, і в інтелектуальному спілкуванні з собі подібними. А олень від того, що почув десь про свинорильські штучки, свинорилом не стане, а і надалі лишиться тупим оленем. І саме із-за своєї тупої рогатої голови спаскудить чергову тему. Сподіваюся, я доступно виразився.

П.С. Дану тему ніколи не юзав і юзати не буду з географічних причин, а також з елементарної самоповаги. Часу було б шкода на таку дріб"язковість...
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 тра, 2018 23:00

  DENVER_S написав:Патамушто грустно это все.
Помню был секретный рецепт приготовления бекона. И где он теперь.
Ну и еще несколько блюд там же.
Кстати, я эту тему, о которой пишите всей Украине, давно знаю.
И прикроют ее на следующий день, когда эти 42 благодарных челов сделают как вы предлагаете.
И напоследок. Есть эквайринговая комиссия, вот и подумайте что будет дальше, когда подсчитают убытки.
Кстати уже на фейсбуке пошла эта инфа...

Ну скорее целью данного ликбеза в личке была та серебряная медалька, которую и получил сей влад коваль №2. Ну тока №1 орал на всю ивановскую, а тут вроде бы как соблюдены приличия. И награда нашла своего героя. И вы правы в том, что сама-то тема действительно дохлая и очень недолговечная, если хотя бы десяток человек захочет её опробовать, то в следующем месяце её уже и прикроют. Так что скорее всего целью сих возлияний был орден мудреца на грудь и ничто другое. Ничего личного
Молчунъ
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 01:11

Да уж. Сижу вот несколько часов и ломаю голову. Как же могло так получится ? Оказывается у нас форумчане есть которые давным давно в курсе, а из за меня козла кормушку могут прикрыть, так даже это вообще "дріб"язковість"на самом деле. Вот только об этом не только у меня в магазине не подозревали, а и в главном офисе торговой сети понятия не имеют ,что такое существует в природе и как вообще можно эту операцию реализовать. В телефонном режиме на ходу придумывали и диктовали"попробуйте нажать то или вот это.Что не получилось? Ну тогда может вот так? Или этак." и т.п. Даже можно посмеяться надо мной , никогда не интересовался что тут за ордена вообще и чего означают.Значит не из за наград. И денег не требует, наверно лох ,потому что ? А наверно просто из за того ,что здесь финансовый форум и сюда заходят чего то узнать и научиться.Например как не стать спонсором пикника, как можно посвинорылить и абсолютно законным методом заработать копейку. Но для начала как правильно заметил Фантом нужно научиться и сбросить оленьи рога .Заметьте я не обучаю как угонять машины , воровать электроэнергию и отоваривать украденные карты . «Спешите делать добро» (с)Фридрих Гааз . P.S. А ставить лайки или нет то дело десятое и добровольное.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 01:15

Молчунъ Спасибо. Посмотрел кто такой Коваль. Буду знать,плюс нажал (копите, орденом наградят)
Дядя Дима
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