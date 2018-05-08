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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 08 тра, 2018 13:06
DENVER_S
А чего тут такой красивый грустный птиц сидит
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Додано: Вів 08 тра, 2018 17:59
Патамушто грустно это все.
Помню был секретный рецепт приготовления бекона. И где он теперь.
Ну и еще несколько блюд там же.
Кстати, я эту тему, о которой пишите всей Украине, давно знаю.
И прикроют ее на следующий день, когда эти 42 благодарных челов сделают как вы предлагаете.
И напоследок. Есть эквайринговая комиссия, вот и подумайте что будет дальше, когда подсчитают убытки.
Кстати уже на фейсбуке пошла эта инфа...
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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DENVER_S
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Додано: Вів 08 тра, 2018 21:19
DENVER_S написав:
Патамушто грустно это все.
Помню был секретный рецепт приготовления бекона. И где он теперь.
Ну и еще несколько блюд там же.
Кстати, я эту тему, о которой пишите всей Украине, давно знаю.
И прикроют ее на следующий день, когда эти 42 благодарных челов сделают как вы предлагаете.
И напоследок. Есть эквайринговая комиссия, вот и подумайте что будет дальше, когда подсчитают убытки.
Кстати уже на фейсбуке пошла эта инфа...
Зря Вы так. Настоящий свинорыл таким сложным способом не будет пользоваться в принципе. А уж если он находится за сотни километров...
Но для учёбы и воспитания нового поколения свинорылов данный опыт бесценен.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 08 тра, 2018 22:16
Фантом написав:
Зря Вы так. Настоящий свинорыл таким сложным способом не будет пользоваться в принципе. А уж если он находится за сотни километров...
Но для учёбы и воспитания нового поколения свинорылов данный опыт бесценен.
У чому він безцінний? У тому, щоб випиляли ще одну напівдохлу тему, яка десь колись би могла комусь пригодитися вивести невелику
суму? А тепер олені копитами похерять це миттєво.... Свинорильство виховується потом і кров"ю на основі власного досвіду, і в інтелектуальному спілкуванні з собі подібними. А олень від того, що почув десь про свинорильські штучки, свинорилом не стане, а і надалі лишиться тупим оленем
. І саме із-за своєї тупої рогатої голови спаскудить чергову тему. Сподіваюся, я доступно виразився.
П.С. Дану тему ніколи не юзав і юзати не буду з географічних причин, а також з елементарної самоповаги. Часу було б шкода на таку дріб"язковість...
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Nighthawk
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Додано: Вів 08 тра, 2018 23:00
DENVER_S написав:
Патамушто грустно это все.
Помню был секретный рецепт приготовления бекона. И где он теперь.
Ну и еще несколько блюд там же.
Кстати, я эту тему, о которой пишите всей Украине, давно знаю.
И прикроют ее на следующий день, когда эти 42 благодарных челов сделают как вы предлагаете.
И напоследок. Есть эквайринговая комиссия, вот и подумайте что будет дальше, когда подсчитают убытки.
Кстати уже на фейсбуке пошла эта инфа...
Ну скорее целью данного ликбеза в личке была та серебряная медалька, которую и получил сей влад коваль №2. Ну тока №1 орал на всю ивановскую, а тут вроде бы как соблюдены приличия. И награда нашла своего героя. И вы правы в том, что сама-то тема действительно дохлая и очень недолговечная, если хотя бы десяток человек захочет её опробовать, то в следующем месяце её уже и прикроют. Так что скорее всего целью сих возлияний был орден мудреца на грудь и ничто другое. Ничего личного
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Молчунъ
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Додано: Сер 09 тра, 2018 01:11
Да уж. Сижу вот несколько часов и ломаю голову. Как же могло так получится ? Оказывается у нас форумчане есть которые давным давно в курсе, а из за меня козла кормушку могут прикрыть, так даже это вообще "дріб"язковість"на самом деле. Вот только об этом не только у меня в магазине не подозревали, а и в главном офисе торговой сети понятия не имеют ,что такое существует в природе и как вообще можно эту операцию реализовать. В телефонном режиме на ходу придумывали и диктовали"попробуйте нажать то или вот это.Что не получилось? Ну тогда может вот так? Или этак." и т.п. Даже можно посмеяться надо мной , никогда не интересовался что тут за ордена вообще и чего означают.Значит не из за наград. И денег не требует, наверно лох ,потому что ? А наверно просто из за того ,что здесь финансовый форум и сюда заходят чего то узнать и научиться.Например как не стать спонсором пикника, как можно посвинорылить и абсолютно законным методом заработать копейку. Но для начала как правильно заметил Фантом нужно научиться и сбросить оленьи рога .Заметьте я не обучаю как угонять машины , воровать электроэнергию и отоваривать украденные карты . «Спешите делать добро» (с)Фридрих Гааз . P.S. А ставить лайки или нет то дело десятое и добровольное.
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Дядя Дима
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Додано: Сер 09 тра, 2018 01:15
Молчунъ Спасибо. Посмотрел кто такой Коваль. Буду знать,плюс нажал (копите, орденом наградят)
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Дядя Дима
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