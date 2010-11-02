Жадібні всі які...
І кешбек обіцяють, шо точно буде, але коли і як хз...
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 15:35
Re: А-Банк
Жадібні всі які...
І кешбек обіцяють, шо точно буде, але коли і як хз...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
Додано: Сер 09 тра, 2018 16:10
|