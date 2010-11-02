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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 989990991992

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 15:35

Re: А-Банк

Жадібні всі які...
І кешбек обіцяють, шо точно буде, але коли і як хз...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:10

  chipmunk написав:Жадібні всі які...
І кешбек обіцяють, шо точно буде, але коли і як хз...

точно буде колись і в якомусь банку
J
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:40

Re: А-Банк

  Дядя Дима написав:Да уж. Сижу вот несколько часов и ломаю голову. Как же могло так получится ? Оказывается у нас форумчане есть которые давным давно в курсе, а из за меня
Вам в интернете нравится гулять :?: Вас не затруднит мне в ЛС тот Ваш лайфхак кратко даже можно,а то я так и не спросил,ибо недавно покинул А-шку
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 16:51

Re: А-Банк

  Кассандра написав:а последние как это было с пирамидой мавроди вообще попадут на хорошие деньги
Попасть нереально, а вот стать постонным клиентом сети на пару месяцев реально.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:05

  BBC написав:
  Кассандра написав:а последние как это было с пирамидой мавроди вообще попадут на хорошие деньги
Попасть нереально, а вот стать постонным клиентом сети на пару месяцев реально.

попасть очень реально, разговор то ведь шёл о кредитках, да так чтобы ещё и в грейсе остаться... поменяют мсс на 6012 с признаком перевода скоропостижно и привет. а вы говорите нереально
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 17:39

Кассандра

это невозможно ... на одном терминале один мсс.
а гнать с 6012 и тем паче с п2п и прочий ритейл на которй препадает 99% всего никто не пойдет. ставить отдельно под это терминал тоже никто не будет.
проще это просто запретить - только наличкой.
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IMPRINTER
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