Додано: Сер 09 тра, 2018 17:39

Кассандра



это невозможно ... на одном терминале один мсс.

а гнать с 6012 и тем паче с п2п и прочий ритейл на которй препадает 99% всего никто не пойдет. ставить отдельно под это терминал тоже никто не будет.

проще это просто запретить - только наличкой.

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