Жадібні всі які...
І кешбек обіцяють, шо точно буде, але коли і як хз...
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 09 тра, 2018 15:35
Re: А-Банк
Жадібні всі які...
І кешбек обіцяють, шо точно буде, але коли і як хз...
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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Додано: Сер 09 тра, 2018 16:10
Додано: Сер 09 тра, 2018 16:40
Re: А-Банк
Вам в интернете нравится гулять Вас не затруднит мне в ЛС тот Ваш лайфхак кратко даже можно,а то я так и не спросил,ибо недавно покинул А-шку
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Додано: Сер 09 тра, 2018 16:51
Re: А-Банк
Попасть нереально, а вот стать постонным клиентом сети на пару месяцев реально.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Сер 09 тра, 2018 17:05
попасть очень реально, разговор то ведь шёл о кредитках, да так чтобы ещё и в грейсе остаться... поменяют мсс на 6012 с признаком перевода скоропостижно и привет. а вы говорите нереально
Додано: Сер 09 тра, 2018 17:39
Кассандра
это невозможно ... на одном терминале один мсс.
а гнать с 6012 и тем паче с п2п и прочий ритейл на которй препадает 99% всего никто не пойдет. ставить отдельно под это терминал тоже никто не будет.
проще это просто запретить - только наличкой.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:09
как вы себе это представляете?
кассирша которая никогда не знала что такое мсс и никогда не будет знать перед операцией будет выбирать с какой моськой провести платеж? ) такое даже джорджу лукасу в голову не приходил такой фантастический сценарий )
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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:14
IMPRINTER
Я по поводу мсс 6012 образно сказала, но сделают пополнение наличкой - уже схемка накрылась. Да и убытки отбить магазу надо будет, вот и придумает какую то бяку похуже мсс, то-то будет радости свинорылам
ps между прочим у нас в фуршете стоя посы разных банков - на одном аваль и приват, на втором ощад и аваль и так через кассу. Ну так вот один раз обратила внимание, что у них разные мсс и 5411 и 5311 и 5499 а вы говорите
Востаннє редагувалось Кассандра в Сер 09 тра, 2018 18:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 09 тра, 2018 18:16
Один пос. Просто операция покупки - 5411, а операция "другая"-с другой моськой.
Выбирает моськи не кассир, разумеется, а эквайр по тех.заданию мерчанта.
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