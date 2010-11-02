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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:24
guntherhouse777
каким образом экваейр будет знать за что платит клиент на кассе ?
пос привязан к торговой точке ...
это все равно что в супермаркете разделять товар на жрачку, бытовую химию и средства гигиены и каждый проводить отдельно с отдельной моськой ... такого никогда небыло и никогда не будет ... одна торговая точка одна касса один мсс.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:28
Извините что вмешиваюсь, а как это реализовано в терминалах Ощада на Новой почте? Там ведь по слухам вроде тоже - если платишь кредиткой, скажем привата, наложку - попадаешь на комис, а если платишь услугу компании по доставке - то нет. Наверняка разные МСС при одном ПОСе? Или я что-то не так понял?
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Flamingo
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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:33
Flamingo написав:
Извините что вмешиваюсь, а как это реализовано в терминалах Ощада на Новой почте? Там ведь по слухам вроде тоже - если платишь кредиткой, скажем привата, наложку - попадаешь на комис, а если платишь услугу компании по доставке - то нет. Наверняка разные МСС при одном ПОСе? Или я что-то не так понял?
там разные терминалы ощада и примата.
технически реализовать впринципи все можно. но никто не будет к обсуждаемому случаю таким маразмом заниматься ... ради чего?
просто тупо отпилят возможность пополнения с карты и всё.
для магаза это катастрофические убытки которые они еще не осознали.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:41
Flamingo написав:
Извините что вмешиваюсь, а как это реализовано в терминалах Ощада на Новой почте? ... Наверняка разные МСС при одном ПОСе?
Мульти-экваринг.
В зависимости от типа платежа программа выбирает MCC. Аналочно такое наблюдается и при оплате услуг на Portmone.com
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MASolomko
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Додано: Сер 09 тра, 2018 18:46
MASolomko написав: Flamingo написав:
Извините что вмешиваюсь, а как это реализовано в терминалах Ощада на Новой почте? ... Наверняка разные МСС при одном ПОСе?
Мульти-экваринг.
В зависимости от типа платежа программа выбирает MCC. Аналочно такое наблюдается и при оплате услуг на Portmone.com
это при интернет-эквайринг ... там же типа виртуальные терминалы и у каждого терминала свой номер и свой мерчант. в живом посе это сложнее и ради того, что обсуждается никто с этим заводится не будет.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 19:04
IMPRINTER написав:
одна торговая точка одна касса один мсс
А как же Новая почта?
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Сер 09 тра, 2018 19:15
BBC написав: IMPRINTER написав:
одна торговая точка одна касса один мсс
А как же Новая почта?
мы сейчас говорим о гипотеческой реализации описанного
поменяют мсс на 6012 с признаком перевода скоропостижно и привет. а вы говорите нереально
для конкретно обсуждаемого случая ...
в продуктовом супермаркете никто никогда не будет с этим заводиться.
единственный сценарий выпила описанного - просто запрет осуществления данной операции с карты и всё .. какой 6012? какой п2п? либо если вошел - то выход только покупкой в магазе.
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Додано: Сер 09 тра, 2018 19:22
IMPRINTER написав:
,либо если вошел - то выход только покупкой в магазе.
возможно такое нельзя прописывать по электронным деньгам
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J
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