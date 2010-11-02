Додано: Сер 09 тра, 2018 18:24

guntherhouse777



каким образом экваейр будет знать за что платит клиент на кассе ?

пос привязан к торговой точке ...

это все равно что в супермаркете разделять товар на жрачку, бытовую химию и средства гигиены и каждый проводить отдельно с отдельной моськой ... такого никогда небыло и никогда не будет ... одна торговая точка одна касса один мсс.

Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX