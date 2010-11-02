RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 990991992993

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 18:24

guntherhouse777

каким образом экваейр будет знать за что платит клиент на кассе ?
пос привязан к торговой точке ...
это все равно что в супермаркете разделять товар на жрачку, бытовую химию и средства гигиены и каждый проводить отдельно с отдельной моськой ... такого никогда небыло и никогда не будет ... одна торговая точка одна касса один мсс.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34222
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5435 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 18:28

Re: А-Банк

Извините что вмешиваюсь, а как это реализовано в терминалах Ощада на Новой почте? Там ведь по слухам вроде тоже - если платишь кредиткой, скажем привата, наложку - попадаешь на комис, а если платишь услугу компании по доставке - то нет. Наверняка разные МСС при одном ПОСе? Или я что-то не так понял?
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 467
З нами з: 20.03.15
Подякував: 21 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 18:33

  Flamingo написав:Извините что вмешиваюсь, а как это реализовано в терминалах Ощада на Новой почте? Там ведь по слухам вроде тоже - если платишь кредиткой, скажем привата, наложку - попадаешь на комис, а если платишь услугу компании по доставке - то нет. Наверняка разные МСС при одном ПОСе? Или я что-то не так понял?


там разные терминалы ощада и примата.
технически реализовать впринципи все можно. но никто не будет к обсуждаемому случаю таким маразмом заниматься ... ради чего?
просто тупо отпилят возможность пополнения с карты и всё.

для магаза это катастрофические убытки которые они еще не осознали.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34222
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5435 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 18:41

  Flamingo написав:Извините что вмешиваюсь, а как это реализовано в терминалах Ощада на Новой почте? ... Наверняка разные МСС при одном ПОСе?
Мульти-экваринг.
В зависимости от типа платежа программа выбирает MCC. Аналочно такое наблюдается и при оплате услуг на Portmone.com
MASolomko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 61
З нами з: 08.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 18:46

  MASolomko написав:
  Flamingo написав:Извините что вмешиваюсь, а как это реализовано в терминалах Ощада на Новой почте? ... Наверняка разные МСС при одном ПОСе?
Мульти-экваринг.
В зависимости от типа платежа программа выбирает MCC. Аналочно такое наблюдается и при оплате услуг на Portmone.com


это при интернет-эквайринг ... там же типа виртуальные терминалы и у каждого терминала свой номер и свой мерчант. в живом посе это сложнее и ради того, что обсуждается никто с этим заводится не будет.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34222
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5435 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 19:04

Re: А-Банк

  IMPRINTER написав:одна торговая точка одна касса один мсс

А как же Новая почта?
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13239
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1010 раз.
Подякували: 1099 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 19:15

  BBC написав:
  IMPRINTER написав:одна торговая точка одна касса один мсс

А как же Новая почта?


мы сейчас говорим о гипотеческой реализации описанного

поменяют мсс на 6012 с признаком перевода скоропостижно и привет. а вы говорите нереально


для конкретно обсуждаемого случая ...

в продуктовом супермаркете никто никогда не будет с этим заводиться.
единственный сценарий выпила описанного - просто запрет осуществления данной операции с карты и всё .. какой 6012? какой п2п? либо если вошел - то выход только покупкой в магазе.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 34222
З нами з: 06.08.09
Подякував: 203 раз.
Подякували: 5435 раз.
 
Профіль
9
3
2
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 19:22

  IMPRINTER написав:,либо если вошел - то выход только покупкой в магазе.

возможно такое нельзя прописывать по электронным деньгам
J
 
Повідомлень: 3933
З нами з: 19.01.08
Подякував: 14 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 990991992993
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Квесторе_поверніться і 11 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 327, 328, 329
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
3282 448858
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 19:03
bub-har
Банк Альянс 1 ... 10, 11, 12
myseopochta » П'ят 20 січ, 2017 01:36
111 18169
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 17:23
Мизантрóп
Альфа-Банк 1 ... 5613, 5614, 5615
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56148 7212396
Переглянути останнє повідомлення
Сер 09 тра, 2018 00:24
mephala

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9928)
09.05.2018 20:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.