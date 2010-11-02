IMPRINTER написав:одна торговая точка одна касса один мсс
А как же Новая почта?
мы сейчас говорим о гипотеческой реализации описанного
поменяют мсс на 6012 с признаком перевода скоропостижно и привет. а вы говорите нереально
для конкретно обсуждаемого случая ...
в продуктовом супермаркете никто никогда не будет с этим заводиться. единственный сценарий выпила описанного - просто запрет осуществления данной операции с карты и всё .. какой 6012? какой п2п? либо если вошел - то выход только покупкой в магазе.
Маэстро, вы сами написали , что убытки у них будут катастрофические, хотя пока они этого ещё не осознали (с) убытки надо будет как то отбивать и вот тут то и могут быть самые нетрадиционные решения со стороны магаза. А про 6012 повторюсь, я написала гипотетически, с намёком на то что такая крупная сеть маркетов не будет мириться с тем , что её (сеть) сделали дойной коровой и доят какие-то непонятные свинорылы. Так понятней?