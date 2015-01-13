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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 992993994995>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:05

  IMPRINTER написав:
  BBC написав:
  IMPRINTER написав:одна торговая точка одна касса один мсс

А как же Новая почта?


мы сейчас говорим о гипотеческой реализации описанного

поменяют мсс на 6012 с признаком перевода скоропостижно и привет. а вы говорите нереально


для конкретно обсуждаемого случая ...

в продуктовом супермаркете никто никогда не будет с этим заводиться.
единственный сценарий выпила описанного - просто запрет осуществления данной операции с карты и всё .. какой 6012? какой п2п? либо если вошел - то выход только покупкой в магазе.

Маэстро, вы сами написали , что убытки у них будут катастрофические, хотя пока они этого ещё не осознали (с) убытки надо будет как то отбивать и вот тут то и могут быть самые нетрадиционные решения со стороны магаза. А про 6012 повторюсь, я написала гипотетически, с намёком на то что такая крупная сеть маркетов не будет мириться с тем , что её (сеть) сделали дойной коровой и доят какие-то непонятные свинорылы. Так понятней?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:42

  IMPRINTER написав:в живом посе это сложнее и ради того, что обсуждается никто с этим заводится не будет.
Приват же предлагает функцию Мультимерчант: один терминал, несколько предприниматеств.
Кому надо, тот её подключает.

  guntherhouse777 написав:В конце концов есть тестер. Сунул в розетку- Ага, некошерный мсс.
Карта какого банка подходит на эту роль?
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:49

MASolomko,
Алла, Моня, Конкорд
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 20:53

guntherhouse777 ну раз уж Алла, Моня, то тогда наверное в этом ряду будет смотреться аббревиатура Ко-Ко (по клиентажу) - Алла, Моня и Ко-Ко... :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 21:00

Re: А-Банк

Алла на 2-4 день показывает МСС. Надо быть всегда готовым погасить неправильный МСС. Моня, Приват не показывает- зато сразу понятно. КоКо- не знаю.

guntherhouse777 написав:MASolomko,
Алла, Моня, Конкорд
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 09 тра, 2018 21:03

  Кассандра написав:guntherhouse777 ну раз уж Алла, Моня, то тогда наверное в этом ряду будет смотреться аббревиатура Ко-Ко (по клиентажу) - Алла, Моня и Ко-Ко... :wink:

Не нравится мне вот это Коко))
Для себя я называю их: сходить к соседкам)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 07:52

Re: А-Банк

  Молчунъ написав:Так что скорее всего целью сих возлияний был орден мудреца на грудь и ничто другое. Ничего личного


народ, вам не догодиш :(, ідея варта не тільки медальки, звинувачення в бажанні отримати медальку - зайві. Вам дали ідею як отримати + по кредитці, не бажання його отримати чи відсутність змоги не є підставою гадити на людину, яка дала таку змогу.
Щодо банку - йому пох, якщо отримає свою комісію, щодо супермаркету - йому також пох - зекономить на інкасації, а ви думайте чи потрібні кошти для розміщення на депо із отриманням від 7,81 грн. (Ідея, 9,5%) до 13,97 грн. (Глобус, 17%) на кожній тисячі гривень в місяць (суми брудні, податки не зняті), думаю під цю схему добре й карти інших банків підійдуть, котрі покладені на полицю.
ПС. сам не маю змоги скористатися цією ідеєю - найближчий супермаркет дуже далеко :(, але умови зі сайту перевірив.
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 07:54

Re: А-Банк

  IMPRINTER написав:либо если вошел - то выход только покупкой в магазе.

ще й кешбек можна на цьому отримати :)
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 07:55

Re: А-Банк

  Кассандра написав:Маэстро, вы сами написали , что убытки у них будут катастрофические, хотя пока они этого ещё не осознали (с) убытки надо будет как то отбивать


економія на інкасації
ось так :(
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 09:58

Отличное название Экономия на инкассации)
guntherhouse777
 
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