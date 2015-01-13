d_12 написав:
народ, вам не догодиш , ідея варта не тільки медальки, звинувачення в бажанні отримати медальку - зайві. Вам дали ідею як отримати + по кредитці, не бажання його отримати чи відсутність змоги не є підставою гадити на людину, яка дала таку змогу.
Щодо банку - йому пох, якщо отримає свою комісію, щодо супермаркету - йому також пох - зекономить на інкасації, а ви думайте чи потрібні кошти для розміщення на депо із отриманням від 7,81 грн. (Ідея, 9,5%) до 13,97 грн. (Глобус, 17%) на кожній тисячі гривень в місяць (суми брудні, податки не зняті), думаю під цю схему добре й карти інших банків підійдуть, котрі покладені на полицю.
ПС. сам не маю змоги скористатися цією ідеєю - найближчий супермаркет дуже далеко , але умови зі сайту перевірив.
Даже моя мама сказала, что только приду..ок мог так сделать.
А она в тонкостях эквайринга не разбирается...
Лайки. Лайки пилять...