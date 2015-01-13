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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 992993994995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:43

  d_12 написав:
  Молчунъ написав:Так что скорее всего целью сих возлияний был орден мудреца на грудь и ничто другое. Ничего личного


народ, вам не догодиш :(, ідея варта не тільки медальки, звинувачення в бажанні отримати медальку - зайві. Вам дали ідею як отримати + по кредитці, не бажання його отримати чи відсутність змоги не є підставою гадити на людину, яка дала таку змогу.
Щодо банку - йому пох, якщо отримає свою комісію, щодо супермаркету - йому також пох - зекономить на інкасації, а ви думайте чи потрібні кошти для розміщення на депо із отриманням від 7,81 грн. (Ідея, 9,5%) до 13,97 грн. (Глобус, 17%) на кожній тисячі гривень в місяць (суми брудні, податки не зняті), думаю під цю схему добре й карти інших банків підійдуть, котрі покладені на полицю.
ПС. сам не маю змоги скористатися цією ідеєю - найближчий супермаркет дуже далеко :(, але умови зі сайту перевірив.

Даже моя мама сказала, что только приду..ок мог так сделать.
А она в тонкостях эквайринга не разбирается...
Лайки. Лайки пилять...
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
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