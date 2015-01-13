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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 992993994995

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 10:43

  d_12 написав:
  Молчунъ написав:Так что скорее всего целью сих возлияний был орден мудреца на грудь и ничто другое. Ничего личного


народ, вам не догодиш :(, ідея варта не тільки медальки, звинувачення в бажанні отримати медальку - зайві. Вам дали ідею як отримати + по кредитці, не бажання його отримати чи відсутність змоги не є підставою гадити на людину, яка дала таку змогу.
Щодо банку - йому пох, якщо отримає свою комісію, щодо супермаркету - йому також пох - зекономить на інкасації, а ви думайте чи потрібні кошти для розміщення на депо із отриманням від 7,81 грн. (Ідея, 9,5%) до 13,97 грн. (Глобус, 17%) на кожній тисячі гривень в місяць (суми брудні, податки не зняті), думаю під цю схему добре й карти інших банків підійдуть, котрі покладені на полицю.
ПС. сам не маю змоги скористатися цією ідеєю - найближчий супермаркет дуже далеко :(, але умови зі сайту перевірив.

Даже моя мама сказала, что только приду..ок мог так сделать.
А она в тонкостях эквайринга не разбирается...
Лайки. Лайки пилять...
Я считаю, что институт банков более опасен, чем вооруженная армия. ©
DENVER_S
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:20

Кредитка "Максимум Максимум+Max"

Ув. знатоки! У меня вопрос к тем кто пользуется/пользовался кредиткой Максимум+Max от А-БАНКА. Итак: эта карта открывается и обслуживается бесплатно? Можно ли пополнять ее без комис.? Я пользуюсь голд уни от привата, но хотелось бы карту с реальным кеш-беком, так как рассчитываюсь как правило только картами. Интересен лишь вариант кеш-бек, все остальные приколы типа льготного периода и оплата частями, кредитного лимита не интересны. Спасибо!
Игорь Валерьевич
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:41

Re: А-Банк

Веткой не ошиблись?
lel
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 11:52

  d_12 написав:
  Кассандра написав:Маэстро, вы сами написали , что убытки у них будут катастрофические, хотя пока они этого ещё не осознали (с) убытки надо будет как то отбивать


економія на інкасації


Какая же тут экономия всеравно машина приезжает а то что пару десятков тыс. грн. меньше увезут, разве за это экономию дадут?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Чет 10 тра, 2018 12:13

  Игорь Валерьевич написав:Ув. знатоки! У меня вопрос к тем кто пользуется/пользовался кредиткой Максимум+Max от А-БАНКА. Итак: эта карта открывается и обслуживается бесплатно? Можно ли пополнять ее без комис.? Я пользуюсь голд уни от привата, но хотелось бы карту с реальным кеш-беком, так как рассчитываюсь как правило только картами. Интересен лишь вариант кеш-бек, все остальные приколы типа льготного периода и оплата частями, кредитного лимита не интересны. Спасибо!


Эта карта в Альфе.
1. Да ( не забудьте подключить пуши)
2. Да
а) сэп;
б) с помощью пакетных карт;
в) дополнительно открытого счета.
Если принципиально абанка, то ждите, скоро и они запустят КБ программу.(Правда, сначала было запланировано на 8.03., потом 3.04.Пока нет)
Или моно, тас, идея-эти уже ждут вас)
guntherhouse777
 
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