Молчунъ написав:Так что скорее всего целью сих возлияний был орден мудреца на грудь и ничто другое. Ничего личного
народ, вам не догодиш , ідея варта не тільки медальки, звинувачення в бажанні отримати медальку - зайві. Вам дали ідею як отримати + по кредитці, не бажання його отримати чи відсутність змоги не є підставою гадити на людину, яка дала таку змогу. Щодо банку - йому пох, якщо отримає свою комісію, щодо супермаркету - йому також пох - зекономить на інкасації, а ви думайте чи потрібні кошти для розміщення на депо із отриманням від 7,81 грн. (Ідея, 9,5%) до 13,97 грн. (Глобус, 17%) на кожній тисячі гривень в місяць (суми брудні, податки не зняті), думаю під цю схему добре й карти інших банків підійдуть, котрі покладені на полицю. ПС. сам не маю змоги скористатися цією ідеєю - найближчий супермаркет дуже далеко , але умови зі сайту перевірив.
Даже моя мама сказала, что только приду..ок мог так сделать. А она в тонкостях эквайринга не разбирается... Лайки. Лайки пилять...
Ув. знатоки! У меня вопрос к тем кто пользуется/пользовался кредиткой Максимум+Max от А-БАНКА. Итак: эта карта открывается и обслуживается бесплатно? Можно ли пополнять ее без комис.? Я пользуюсь голд уни от привата, но хотелось бы карту с реальным кеш-беком, так как рассчитываюсь как правило только картами. Интересен лишь вариант кеш-бек, все остальные приколы типа льготного периода и оплата частями, кредитного лимита не интересны. Спасибо!
Игорь Валерьевич написав:Ув. знатоки! У меня вопрос к тем кто пользуется/пользовался кредиткой Максимум+Max от А-БАНКА. Итак: эта карта открывается и обслуживается бесплатно? Можно ли пополнять ее без комис.? Я пользуюсь голд уни от привата, но хотелось бы карту с реальным кеш-беком, так как рассчитываюсь как правило только картами. Интересен лишь вариант кеш-бек, все остальные приколы типа льготного периода и оплата частями, кредитного лимита не интересны. Спасибо!
Эта карта в Альфе. 1. Да ( не забудьте подключить пуши) 2. Да а) сэп; б) с помощью пакетных карт; в) дополнительно открытого счета. Если принципиально абанка, то ждите, скоро и они запустят КБ программу.(Правда, сначала было запланировано на 8.03., потом 3.04.Пока нет) Или моно, тас, идея-эти уже ждут вас)