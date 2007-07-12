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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 03:22
greenozon написав: ishvara написав:
а что такие ставки низкие в банчике? Хуже, чем у Привата.
не всі
гляньте на єуро
По евро есть еще "вкуснее" проценты. В Укргазе.
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Чет 10 тра, 2018 19:51
Кащей