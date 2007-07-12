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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 993994995996

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 03:22

  greenozon написав:
  ishvara написав:а что такие ставки низкие в банчике? Хуже, чем у Привата.


не всі
гляньте на єуро

По евро есть еще "вкуснее" проценты. В Укргазе.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:21

guntherhouse777 Спасибо :!:
Игорь Валерьевич
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  #<1 ... 993994995996
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