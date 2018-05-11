По евро есть еще "вкуснее" проценты. В Укргазе.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 03:22
Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:15
Re: А-Банк
Пришел данные актуализировать по звонку робобабы. Передо мной аналогичную операцию пенсионерка делала - ей карту уни заблокировали из-за несвоевременной актуализации.
Какая-то акция - некоторым бесплатно бомжеголд дают, обслуживание то же бесплатно.
Висит объявление, что по открываемым по 31 мая депозитам +1% в гривнах, теперь понятно, почему онлайн то же +1% добавляет.
Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:53
А где вот из этого списка можно МСС узнать онлайн (в кц или иб)? Ну типа пришёл в незнакомую точку, начал платить по терминалу картой для разведки, чтобы даже по неуспешной операции МСС можно было узнать, а терминал там ошибку номер 5 (так же вроде недостаток средств обозначается) нарисует. Ну и типа ладно такой, выйду с банком поговорю. А назад уже с нужной картой возвращаешься и кошерно свинорылишь )) Можно такое замутить? И как застраховаться от успешной операции, если остаток ненулевой? Лимитом на расходы можно?
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:06
kreuz
наче моно вміє показувати неуспішні операції. тоді категорію одразу буде видно. ну або уточнити у їх підтримці
Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:09
Re: А-Банк
вводите неверный ПИН по карте мони и в кц мони узнаёте МСС код точки от которой приходил запрос
в приложении мони перед этим поставьте требовать введение ПИНа по всем суммам...
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:44
Вы не спросили когда обещанные плюшки будут
Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:14
Re: А-Банк
Як продадуть Суркіси "Динамо", то обов'язково всіх ощасливлять:
Не так добре з грошима, як погано без них.
|