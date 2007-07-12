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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 11 тра, 2018 03:22
greenozon написав: ishvara написав:
а что такие ставки низкие в банчике? Хуже, чем у Привата.
не всі
гляньте на єуро
По евро есть еще "вкуснее" проценты. В Укргазе.
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anikola13
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:15
Пришел данные актуализировать по звонку робобабы. Передо мной аналогичную операцию пенсионерка делала - ей карту уни заблокировали из-за несвоевременной актуализации.
Какая-то акция - некоторым бесплатно бомжеголд дают, обслуживание то же бесплатно.
Висит объявление, что по открываемым по 31 мая депозитам +1% в гривнах, теперь понятно, почему онлайн то же +1% добавляет.
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Інкогніто
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:53
lel написав:
Алла на 2-4 день показывает МСС. Надо быть всегда готовым погасить неправильный МСС. Моня, Приват не показывает- зато сразу понятно. КоКо- не знаю.
guntherhouse777 написав:MASolomko,
Алла, Моня, Конкорд
А где вот из этого списка можно МСС узнать онлайн (в кц или иб)? Ну типа пришёл в незнакомую точку, начал платить по терминалу картой для разведки, чтобы даже по неуспешной операции МСС можно было узнать, а терминал там ошибку номер 5 (так же вроде недостаток средств обозначается) нарисует. Ну и типа ладно такой, выйду с банком поговорю. А назад уже с нужной картой возвращаешься и кошерно свинорылишь )) Можно такое замутить? И как застраховаться от успешной операции, если остаток ненулевой? Лимитом на расходы можно?
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kreuz
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:06
kreuz
наче моно вміє показувати неуспішні операції. тоді категорію одразу буде видно. ну або уточнити у їх підтримці
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casper12
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:09
kreuz написав:
А где вот из этого списка можно МСС узнать онлайн (в кц или иб)? Ну типа пришёл в незнакомую точку, начал платить по терминалу картой для разведки, чтобы даже по неуспешной операции МСС можно было узнать, а терминал там ошибку номер 5 (так же вроде недостаток средств обозначается) нарисует. Ну и типа ладно такой, выйду с банком поговорю. А назад уже с нужной картой возвращаешься и кошерно свинорылишь )) Можно такое замутить? И как застраховаться от успешной операции, если остаток ненулевой? Лимитом на расходы можно?
вводите неверный ПИН по карте мони и в кц мони узнаёте МСС код точки от которой приходил запрос
в приложении мони перед этим поставьте требовать введение ПИНа по всем суммам...
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velvet
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:44
Інкогніто написав:
Пришел данные актуализировать по звонку робобабы. Передо мной аналогичную операцию пенсионерка делала - ей карту уни заблокировали из-за несвоевременной актуализации.
Какая-то акция - некоторым бесплатно бомжеголд дают, обслуживание то же бесплатно.
Висит объявление, что по открываемым по 31 мая депозитам +1% в гривнах, теперь понятно, почему онлайн то же +1% добавляет.
Вы не спросили когда обещанные плюшки будут
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Дядя Дима
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Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:14
Дядя Дима написав:
Вы не спросили когда обещанные плюшки будут
Як продадуть Суркіси "Динамо", то обов'язково всіх ощасливлять:
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Суб 12 тра, 2018 08:07
velvet написав: kreuz написав:
А где вот из этого списка можно МСС узнать онлайн (в кц или иб)? Ну типа пришёл в незнакомую точку, начал платить по терминалу картой для разведки, чтобы даже по неуспешной операции МСС можно было узнать, а терминал там ошибку номер 5 (так же вроде недостаток средств обозначается) нарисует. Ну и типа ладно такой, выйду с банком поговорю. А назад уже с нужной картой возвращаешься и кошерно свинорылишь )) Можно такое замутить? И как застраховаться от успешной операции, если остаток ненулевой? Лимитом на расходы можно?
вводите неверный ПИН по карте мони и в кц мони узнаёте МСС код точки от которой приходил запрос
в приложении мони перед этим поставьте требовать введение ПИНа по всем суммам...
Вариант, но хотелось бы всё ж ввод ПИНа исключить, как-то стрёмно его везде светить. Тем более, что в Моне ПИН на аппликуху с карточным совпадает, и никак их нельзя разделить по словам КЦ. Ну а это прямой путь к неоспоримой компрометации карты...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
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kreuz
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