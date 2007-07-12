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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 993994995996

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 03:22

  greenozon написав:
  ishvara написав:а что такие ставки низкие в банчике? Хуже, чем у Привата.


не всі
гляньте на єуро

По евро есть еще "вкуснее" проценты. В Укргазе.
anikola13
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 11:21

guntherhouse777 Спасибо :!:
Игорь Валерьевич
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 12:15

Re: А-Банк

Пришел данные актуализировать по звонку робобабы. Передо мной аналогичную операцию пенсионерка делала - ей карту уни заблокировали из-за несвоевременной актуализации.
Какая-то акция - некоторым бесплатно бомжеголд дают, обслуживание то же бесплатно.

Висит объявление, что по открываемым по 31 мая депозитам +1% в гривнах, теперь понятно, почему онлайн то же +1% добавляет.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 13:53

  lel написав:Алла на 2-4 день показывает МСС. Надо быть всегда готовым погасить неправильный МСС. Моня, Приват не показывает- зато сразу понятно. КоКо- не знаю.

guntherhouse777 написав:MASolomko,
Алла, Моня, Конкорд

А где вот из этого списка можно МСС узнать онлайн (в кц или иб)? Ну типа пришёл в незнакомую точку, начал платить по терминалу картой для разведки, чтобы даже по неуспешной операции МСС можно было узнать, а терминал там ошибку номер 5 (так же вроде недостаток средств обозначается) нарисует. Ну и типа ладно такой, выйду с банком поговорю. А назад уже с нужной картой возвращаешься и кошерно свинорылишь )) Можно такое замутить? И как застраховаться от успешной операции, если остаток ненулевой? Лимитом на расходы можно?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:06

kreuz
наче моно вміє показувати неуспішні операції. тоді категорію одразу буде видно. ну або уточнити у їх підтримці
casper12
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 14:09

Re: А-Банк

  kreuz написав:А где вот из этого списка можно МСС узнать онлайн (в кц или иб)? Ну типа пришёл в незнакомую точку, начал платить по терминалу картой для разведки, чтобы даже по неуспешной операции МСС можно было узнать, а терминал там ошибку номер 5 (так же вроде недостаток средств обозначается) нарисует. Ну и типа ладно такой, выйду с банком поговорю. А назад уже с нужной картой возвращаешься и кошерно свинорылишь )) Можно такое замутить? И как застраховаться от успешной операции, если остаток ненулевой? Лимитом на расходы можно?

вводите неверный ПИН по карте мони и в кц мони узнаёте МСС код точки от которой приходил запрос
в приложении мони перед этим поставьте требовать введение ПИНа по всем суммам...
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velvet
 
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 18:44

  Інкогніто написав:Пришел данные актуализировать по звонку робобабы. Передо мной аналогичную операцию пенсионерка делала - ей карту уни заблокировали из-за несвоевременной актуализации.
Какая-то акция - некоторым бесплатно бомжеголд дают, обслуживание то же бесплатно.

Висит объявление, что по открываемым по 31 мая депозитам +1% в гривнах, теперь понятно, почему онлайн то же +1% добавляет.
Вы не спросили когда обещанные плюшки будут :?:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 11 тра, 2018 19:14

Re: А-Банк

  Дядя Дима написав:Вы не спросили когда обещанные плюшки будут


Як продадуть Суркіси "Динамо", то обов'язково всіх ощасливлять:
Суркіси були готові двічі продати клуб упродовж останніх півроку. Перший – це китайцям... https://football24.ua/ukrayina_tag50819
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 08:07

  velvet написав:
  kreuz написав:А где вот из этого списка можно МСС узнать онлайн (в кц или иб)? Ну типа пришёл в незнакомую точку, начал платить по терминалу картой для разведки, чтобы даже по неуспешной операции МСС можно было узнать, а терминал там ошибку номер 5 (так же вроде недостаток средств обозначается) нарисует. Ну и типа ладно такой, выйду с банком поговорю. А назад уже с нужной картой возвращаешься и кошерно свинорылишь )) Можно такое замутить? И как застраховаться от успешной операции, если остаток ненулевой? Лимитом на расходы можно?

вводите неверный ПИН по карте мони и в кц мони узнаёте МСС код точки от которой приходил запрос
в приложении мони перед этим поставьте требовать введение ПИНа по всем суммам...

Вариант, но хотелось бы всё ж ввод ПИНа исключить, как-то стрёмно его везде светить. Тем более, что в Моне ПИН на аппликуху с карточным совпадает, и никак их нельзя разделить по словам КЦ. Ну а это прямой путь к неоспоримой компрометации карты...
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
kreuz
 
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