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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 17:46
Дядя Дима написав: Інкогніто написав:
Пришел данные актуализировать по звонку робобабы. Передо мной аналогичную операцию пенсионерка делала - ей карту уни заблокировали из-за несвоевременной актуализации.
Какая-то акция - некоторым бесплатно бомжеголд дают, обслуживание то же бесплатно.
Висит объявление, что по открываемым по 31 мая депозитам +1% в гривнах, теперь понятно, почему онлайн то же +1% добавляет.
Вы не спросили когда обещанные плюшки будут
Сказали дядю Мороза ждать:)
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Інкогніто
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