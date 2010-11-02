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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 17:46
Дядя Дима написав: Інкогніто написав:
Пришел данные актуализировать по звонку робобабы. Передо мной аналогичную операцию пенсионерка делала - ей карту уни заблокировали из-за несвоевременной актуализации.
Какая-то акция - некоторым бесплатно бомжеголд дают, обслуживание то же бесплатно.
Висит объявление, что по открываемым по 31 мая депозитам +1% в гривнах, теперь понятно, почему онлайн то же +1% добавляет.
Вы не спросили когда обещанные плюшки будут
Сказали дядю Мороза ждать:)
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Інкогніто
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Додано: Суб 12 тра, 2018 20:12
Дядя Дима написав:
Вы не спросили когда обещанные плюшки будут
Уже
9-го был процентный день.
Пробибикали СМС-ки о зачислении. В сообщениях только сумма операции и реклама, остаток убрали. Смотрю в банкомат - денег нет.
Звонок на 0-800 , подняли трубу,бла-бла , сброс звонка и перезвон (уже экономить начали) . Опер заверил , проценты зайдут в течении суток.
-1 - покращення ((((
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Суб 12 тра, 2018 17:03
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