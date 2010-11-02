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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 994995996997

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:46

Re: А-Банк

Дядя Дима написав:
  Інкогніто написав:Пришел данные актуализировать по звонку робобабы. Передо мной аналогичную операцию пенсионерка делала - ей карту уни заблокировали из-за несвоевременной актуализации.
Какая-то акция - некоторым бесплатно бомжеголд дают, обслуживание то же бесплатно.

Висит объявление, что по открываемым по 31 мая депозитам +1% в гривнах, теперь понятно, почему онлайн то же +1% добавляет.
Вы не спросили когда обещанные плюшки будут :?:
Сказали дядю Мороза ждать:)
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:12

Re: А-Банк

  Дядя Дима написав:Вы не спросили когда обещанные плюшки будут


Уже
9-го был процентный день.
Пробибикали СМС-ки о зачислении. В сообщениях только сумма операции и реклама, остаток убрали. Смотрю в банкомат - денег нет.
Звонок на 0-800 , подняли трубу,бла-бла , сброс звонка и перезвон (уже экономить начали) . Опер заверил , проценты зайдут в течении суток.
-1 - покращення ((((
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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