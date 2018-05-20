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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 12 тра, 2018 17:46
Дядя Дима написав: Інкогніто написав:
Пришел данные актуализировать по звонку робобабы. Передо мной аналогичную операцию пенсионерка делала - ей карту уни заблокировали из-за несвоевременной актуализации.
Какая-то акция - некоторым бесплатно бомжеголд дают, обслуживание то же бесплатно.
Висит объявление, что по открываемым по 31 мая депозитам +1% в гривнах, теперь понятно, почему онлайн то же +1% добавляет.
Вы не спросили когда обещанные плюшки будут
Сказали дядю Мороза ждать:)
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Інкогніто
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Додано: Суб 12 тра, 2018 20:12
Дядя Дима написав:
Вы не спросили когда обещанные плюшки будут
Уже
9-го был процентный день.
Пробибикали СМС-ки о зачислении. В сообщениях только сумма операции и реклама, остаток убрали. Смотрю в банкомат - денег нет.
Звонок на 0-800 , подняли трубу,бла-бла , сброс звонка и перезвон (уже экономить начали) . Опер заверил , проценты зайдут в течении суток.
-1 - покращення ((((
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
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bosson513
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Додано: Пон 14 тра, 2018 10:04
DENVER_S написав:
Даже моя мама сказала, что только приду..ок мог так сделать.А она в тонкостях эквайринга не разбирается...
!!!!!
ось так :(
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d_12
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:54
отстойный говн А-банк украл деньги с карты - в оф. ответе указали, что они не при чем...
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Alfa_Otstoy
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Додано: Нед 20 тра, 2018 12:58
Alfa_Otstoy написав:
отстойный говн А-банк украл деньги с карты - в оф. ответе указали, что они не при чем...
Співчуваю...яким макаром?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:05
Квесторе_поверніться двойное списание суммы
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Alfa_Otstoy
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Додано: Нед 20 тра, 2018 13:32
Alfa_Otstoy написав:Квесторе_поверніться
двойное списание суммы
Чим аргументує банка що дійсно пройшло 2 транзакції?
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Квесторе_поверніться
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Додано: Нед 20 тра, 2018 15:32
Даже если и ни при чем, заявку на возврат-то все равно должны оформить?
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Додано: Нед 20 тра, 2018 16:28
anikola13 написав: greenozon написав: ishvara написав:
а что такие ставки низкие в банчике? Хуже, чем у Привата.
не всі
гляньте на єуро
По евро есть еще "вкуснее" проценты. В Укргазе.
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Manchester
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:17
Alfa_Otstoy написав:Квесторе_поверніться
двойное списание суммы
...так списание ? или всего навсего блокировка ? ..сколько дней прошло от даты проведения операции ?
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