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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:24
Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом. А ведь ещё и года не прошло как я стал клиентом банка... Они там с дуба рухнули?
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Додано: Пон 21 тра, 2018 17:48
Vorlon аналогично, хотя и года не прошло как актуализировала данные
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Пон 21 тра, 2018 18:35
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