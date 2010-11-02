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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 995996997998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:24

Re: А-Банк

Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом. А ведь ещё и года не прошло как я стал клиентом банка... Они там с дуба рухнули?
Vorlon
 
Повідомлень: 5615
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:48

Vorlon аналогично, хотя и года не прошло как актуализировала данные
Кассандра
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Повідомлень: 540
З нами з: 04.12.12
Подякував: 16 раз.
Подякували: 54 раз.
 
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  #<1 ... 995996997998
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