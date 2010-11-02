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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:24
Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом. А ведь ещё и года не прошло как я стал клиентом банка... Они там с дуба рухнули?
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Vorlon
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Додано: Пон 21 тра, 2018 17:48
Vorlon аналогично, хотя и года не прошло как актуализировала данные
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Додано: Пон 21 тра, 2018 19:09
Vorlon написав:
Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом.
а если не явиться в течении 30-ти дней что будет?
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novichok
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Додано: Пон 21 тра, 2018 19:24
novichok написав: Vorlon написав:
Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом.
а если не явиться в течении 30-ти дней что будет?
в прошлый раз она позвонила опять)
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Додано: Пон 21 тра, 2018 19:58
Писал ранее, когда был в отделении, то пенсионерка очень-очень преклонного возраста занималась разблокировкой уни - ей из-за неактуализированных данных блоканули
novichok написав: Vorlon написав:
Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом.
а если не явиться в течении 30-ти дней что будет?
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Додано: Пон 21 тра, 2018 20:16
Установили лимит на Уни, решил изменить лимит. Оказалось нельзя, только на интернет меняется. О_о
Заказал блокировку карты (через ИБ нет такой опции). Ответ поддержки:
"Карта будет заблокирована в течении нескольких минут. Разблокировать ее можно в течении 14 дней с момента блокировки, по окончанию этого срока, только перевыпуск карты в отделении"
Как этот колхоз вообще выжил?
Размер имеет значение.
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