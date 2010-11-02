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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 995996997998

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:24

Re: А-Банк

Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом. А ведь ещё и года не прошло как я стал клиентом банка... Они там с дуба рухнули?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:48

Vorlon аналогично, хотя и года не прошло как актуализировала данные
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:09

  Vorlon написав:Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом.

а если не явиться в течении 30-ти дней что будет?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:24

  novichok написав:
  Vorlon написав:Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом.

а если не явиться в течении 30-ти дней что будет?

в прошлый раз она позвонила опять)
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 19:58

Re: А-Банк

Писал ранее, когда был в отделении, то пенсионерка очень-очень преклонного возраста занималась разблокировкой уни - ей из-за неактуализированных данных блоканули
novichok написав:
  Vorlon написав:Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом.

а если не явиться в течении 30-ти дней что будет?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 20:16

Re: А-Банк

Установили лимит на Уни, решил изменить лимит. Оказалось нельзя, только на интернет меняется. О_о
Заказал блокировку карты (через ИБ нет такой опции). Ответ поддержки:
"Карта будет заблокирована в течении нескольких минут. Разблокировать ее можно в течении 14 дней с момента блокировки, по окончанию этого срока, только перевыпуск карты в отделении"
Как этот колхоз вообще выжил?
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