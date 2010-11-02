Додано: Вів 22 тра, 2018 01:02

novichok написав: Vorlon написав: с требованием прийти с паспортом и кодом. с требованием прийти с паспортом и кодом.

а если не явиться в течении 30-ти дней что будет? а если не явиться в течении 30-ти дней что будет?

А будет вот чего ,правда не через 30. Моей матери вылезло сообщение (только в привате24)Какая разница ,всё равно в родственных отношениях состояли недавно) .Правда дело было в феврале и ни куда она не пошла ,сначала злобный гололёд был потом эпидемия гриппера и т.д.А вот третьего дня сообщение поменяли на "если не придёшь то заблочим все счета нах".То есть получается почти 3 месяца выжидали. Пришла, в очереди полтора часа просидела, фотку сделала, документы отксерачили, анкету заполнили.Причём я так и не понял какого лешего нужно было распрашивать про мужа про его номер телефона и про то в каком банке пенсию получает? В общем весьма продуктивно было потеряно ,ой то есть проведено свободное время. Но самое интересное это то ,что вечером в пр 24 "Вы не прошли идентификацию и нуно обратно туда переться"