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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:24
Re: А-Банк
Позвонила робобаба с требованием прийти с паспортом и кодом. А ведь ещё и года не прошло как я стал клиентом банка... Они там с дуба рухнули?
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:09
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:24
Додано: Пон 21 тра, 2018 19:58
Re: А-Банк
Писал ранее, когда был в отделении, то пенсионерка очень-очень преклонного возраста занималась разблокировкой уни - ей из-за неактуализированных данных блоканули
Додано: Пон 21 тра, 2018 20:16
Re: А-Банк
Установили лимит на Уни, решил изменить лимит. Оказалось нельзя, только на интернет меняется. О_о
Заказал блокировку карты (через ИБ нет такой опции). Ответ поддержки:
"Карта будет заблокирована в течении нескольких минут. Разблокировать ее можно в течении 14 дней с момента блокировки, по окончанию этого срока, только перевыпуск карты в отделении"
Как этот колхоз вообще выжил?
Размер имеет значение.
Додано: Пон 21 тра, 2018 22:07
..у меня стойкое предчувствие что будут парить их кредиты наличкой под 100500% , на худой случай расскажут про лучшие в мире депозитные условия ,а чтобы заманить клиента в отделение - вот такой крендель задействовали -как актуализация )
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Додано: Вів 22 тра, 2018 00:21
А мне прислали смс. Уважаемый дядя Дима , ещё 30 тык кредитных (не освоенных в супермаркете )осталось ,а впереди праздники .По все видимости так понравились мои покупки в варусе, что намекают мне мол сходи ещё 3 круга сделай
Додано: Вів 22 тра, 2018 00:38
По поводу заманивают вопрос спорный. Был я кажись в июле-августе (не помню из-за чего вроде пластмассу менял)но и за одно актуализировался. В начале декабря пришёл депошку закрывать ,а она глядь в личное дело и говорит Оо, нуна сделать. Говорю так только пару месяцев как делали, а она в ответ: это не мы придумываем, а НеБеУ опять требует. То есть меня как раз никто и не заманивал и кредиты навешать не пытались, а я просто мимоходом попался под руку.
Додано: Вів 22 тра, 2018 01:02
А будет вот чего ,правда не через 30. Моей матери вылезло сообщение (только в привате24)Какая разница ,всё равно в родственных отношениях состояли недавно) .Правда дело было в феврале и ни куда она не пошла ,сначала злобный гололёд был потом эпидемия гриппера и т.д.А вот третьего дня сообщение поменяли на "если не придёшь то заблочим все счета нах".То есть получается почти 3 месяца выжидали. Пришла, в очереди полтора часа просидела, фотку сделала, документы отксерачили, анкету заполнили.Причём я так и не понял какого лешего нужно было распрашивать про мужа про его номер телефона и про то в каком банке пенсию получает? В общем весьма продуктивно было потеряно ,ой то есть проведено свободное время. Но самое интересное это то ,что вечером в пр 24 "Вы не прошли идентификацию и нуно обратно туда переться"
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