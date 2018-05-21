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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 01:39
Як я Вас розумію, у мене з батьком була подібна ситуація, зробили ідентифікацію з третьої спроби, і то після дзвінка на лінію швидкого реагування, не подобалося їм фото.
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Сімо4ка
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