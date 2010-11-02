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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 996997998999

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 01:39

Re: А-Банк

Як я Вас розумію, у мене з батьком була подібна ситуація, зробили ідентифікацію з третьої спроби, і то після дзвінка на лінію швидкого реагування, не подобалося їм фото.
Сімо4ка
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:18

-VICTOR-
Был сегодня в отделении по сверке данных.
Заняло все 4 минуты: фото плюс скан ИД кода.
Ничего не впаривали.
Если не прийти на протяжении месяца - заблокируют карты.
Alexander_s
 
Повідомлень: 193
З нами з: 24.11.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 45 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:34

Re: А-Банк

У меня в банке одна копейка на а-вкладе года три как и кредитка непользованная - никто не звонит и ничего не требует :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 7574
З нами з: 23.01.13
Подякував: 210 раз.
Подякували: 1038 раз.
 
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  #<1 ... 996997998999
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