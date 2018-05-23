RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
А-Банк

А-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 996997998999

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 01:39

Re: А-Банк

Як я Вас розумію, у мене з батьком була подібна ситуація, зробили ідентифікацію з третьої спроби, і то після дзвінка на лінію швидкого реагування, не подобалося їм фото.
Сімо4ка
 
Повідомлень: 2
З нами з: 22.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:18

-VICTOR-
Был сегодня в отделении по сверке данных.
Заняло все 4 минуты: фото плюс скан ИД кода.
Ничего не впаривали.
Если не прийти на протяжении месяца - заблокируют карты.
Alexander_s
 
Повідомлень: 193
З нами з: 24.11.12
Подякував: 12 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 12:34

Re: А-Банк

У меня в банке одна копейка на а-вкладе года три как и кредитка непользованная - никто не звонит и ничего не требует :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 7584
З нами з: 23.01.13
Подякував: 211 раз.
Подякували: 1042 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 14:36

Re: А-Банк

Названивали моей девушке несколько дней подряд с просьбой явиться в банк для повторной идентификации. Последний раз были в банке в конце лета или в начале осени прошлого года. Причем один из звонков поступил не то в 7.40, не то в 8.40. В любом случае - считаю это идиотизмом.
Сержик
 
Повідомлень: 279
З нами з: 23.01.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:06

  Stringer написав:У меня в банке одна копейка на а-вкладе года три как и кредитка непользованная - никто не звонит и ничего не требует :mrgreen:

під який відсоток копійку держите ? :mrgreen:
babka_v_kedax
 
Повідомлень: 11
З нами з: 21.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 18:52

  babka_v_kedax написав:
  Stringer написав:У меня в банке одна копейка на а-вкладе года три как и кредитка непользованная - никто не звонит и ничего не требует :mrgreen:

під який відсоток копійку держите ? :mrgreen:

Неее. Она просто братьям Суркисам гривну бережет! :lol:
Bova
 
Повідомлень: 9
З нами з: 15.05.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 14:26

...

Скажите на данный момент как обстоят дела с пополнением столбов? Какая максимальная сумма в месяц?
логан1919
 
Повідомлень: 92
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 15:02

Re: А-Банк

логан1919 написав:Скажите на данный момент как обстоят дела с пополнением столбов? Какая максимальная сумма в месяц?
Без обмежень
Інкогніто
Аватар користувача
 
Повідомлень: 989
З нами з: 04.09.10
Подякував: 104 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 24 тра, 2018 18:20

  Інкогніто написав:
логан1919 написав:Скажите на данный момент как обстоят дела с пополнением столбов? Какая максимальная сумма в месяц?
Без обмежень

Благодарю. Овца в чате - полный ноль.. Понабирали по объявлению..
логан1919
 
Повідомлень: 92
З нами з: 15.01.15
Подякував: 7 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 996997998999
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: newbie і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 559, 560, 561
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
5603 1356445
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 19:42
Viktor
БМ БАНК 1 ... 489, 490, 491
Anonymous » Чет 10 лип, 2008 17:41
4900 787767
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 18:00
lora
Альфа-Банк 1 ... 5640, 5641, 5642
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
56419 7251336
Переглянути останнє повідомлення
Чет 24 тра, 2018 17:00
Stringer

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.