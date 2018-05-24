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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 22 тра, 2018 01:39
Re: А-Банк
Як я Вас розумію, у мене з батьком була подібна ситуація, зробили ідентифікацію з третьої спроби, і то після дзвінка на лінію швидкого реагування, не подобалося їм фото.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:18
-VICTOR-
Был сегодня в отделении по сверке данных.
Заняло все 4 минуты: фото плюс скан ИД кода.
Ничего не впаривали.
Если не прийти на протяжении месяца - заблокируют карты.
Додано: Вів 22 тра, 2018 12:34
Re: А-Банк
У меня в банке одна копейка на а-вкладе года три как и кредитка непользованная - никто не звонит и ничего не требует
Додано: Вів 22 тра, 2018 14:36
Re: А-Банк
Названивали моей девушке несколько дней подряд с просьбой явиться в банк для повторной идентификации. Последний раз были в банке в конце лета или в начале осени прошлого года. Причем один из звонков поступил не то в 7.40, не то в 8.40. В любом случае - считаю это идиотизмом.
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:06
Додано: Сер 23 тра, 2018 18:52
Додано: Чет 24 тра, 2018 14:26
...
Скажите на данный момент как обстоят дела с пополнением столбов? Какая максимальная сумма в месяц?
Додано: Чет 24 тра, 2018 15:02
Re: А-Банк
Без обмежень
Додано: Чет 24 тра, 2018 18:20
Додано: Чет 24 тра, 2018 22:52
Re: А-Банк
Что там с кешбеком,будет он в программе или нет?
В игноре somilitark с непонятным диагнозом, поливающий даже незнакомых людей желчью,которому кажется,что он влияет на загон
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