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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9979989991000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:10

Re: А-Банк

avoska220 написав:Что там с кешбеком,будет он в программе или нет? :?:
О нем уже перестали говорить.
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:26

  2XL написав:
avoska220 написав:Что там с кешбеком,будет он в программе или нет? :?:
О нем уже перестали говорить.

Недавно мой нач.отд. ответила в вайбере: КБ программа отложена на неопределенный срок.
guntherhouse777
 
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