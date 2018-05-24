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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:10
avoska220 написав:
Что там с кешбеком,будет он в программе или нет?
О нем уже перестали говорить.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:26
2XL написав: avoska220 написав:
Что там с кешбеком,будет он в программе или нет?
О нем уже перестали говорить.
Недавно мой нач.отд. ответила в вайбере: КБ программа отложена на неопределенный срок.
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