О нем уже перестали говорить.avoska220 написав:Что там с кешбеком,будет он в программе или нет?
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:10
Re: А-Банк
О нем уже перестали говорить.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:26
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:19
:(
певно вже А-банк відрізали від Привату
поповнював карту за номером через термінал Привату, був ідентифікованим за картою А-банку, залишок вирішив зарахувати на карту А-банку, але Приват її не побачив, не запропонував "зарядити" її в термінал, довелось поповнити мобільний
Чи правильно я зрозумів, що через термінали Привату не можна поповнити карти А-банку?
ось так :(
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:45
Re: А-Банк
Ви ж поповнили і залишок навіть був
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