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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:10
avoska220 написав:
Что там с кешбеком,будет он в программе или нет?
О нем уже перестали говорить.
Размер имеет значение.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:26
2XL написав: avoska220 написав:
Что там с кешбеком,будет он в программе или нет?
О нем уже перестали говорить.
Недавно мой нач.отд. ответила в вайбере: КБ программа отложена на неопределенный срок.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:19
певно вже А-банк відрізали від Привату
поповнював карту за номером через термінал Привату, був ідентифікованим за картою А-банку, залишок вирішив зарахувати на карту А-банку, але Приват її не побачив, не запропонував "зарядити" її в термінал, довелось поповнити мобільний
Чи правильно я зрозумів, що через термінали Привату не можна поповнити карти А-банку?
ось так :(
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d_12
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:45
Ви ж поповнили і залишок навіть був
d_12 написав:
певно вже А-банк відрізали від Привату
поповнював карту за номером через термінал Привату, був ідентифікованим за картою А-банку, залишок вирішив зарахувати на карту А-банку, але Приват її не побачив, не запропонував "зарядити" її в термінал, довелось поповнити мобільний
Чи правильно я зрозумів, що через термінали Привату не можна поповнити карти А-банку?
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:35
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П'ят 25 тра, 2018 13:22
justit
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