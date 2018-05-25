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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9979989991000

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:10

Re: А-Банк

avoska220 написав:Что там с кешбеком,будет он в программе или нет? :?:
О нем уже перестали говорить.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:26

  2XL написав:
avoska220 написав:Что там с кешбеком,будет он в программе или нет? :?:
О нем уже перестали говорить.

Недавно мой нач.отд. ответила в вайбере: КБ программа отложена на неопределенный срок.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:19

:(

певно вже А-банк відрізали від Привату :(
поповнював карту за номером через термінал Привату, був ідентифікованим за картою А-банку, залишок вирішив зарахувати на карту А-банку, але Приват її не побачив, не запропонував "зарядити" її в термінал, довелось поповнити мобільний :(

Чи правильно я зрозумів, що через термінали Привату не можна поповнити карти А-банку?
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:45

Re: А-Банк

Ви ж поповнили і залишок навіть був
d_12 написав:певно вже А-банк відрізали від Привату :(
поповнював карту за номером через термінал Привату, був ідентифікованим за картою А-банку, залишок вирішив зарахувати на карту А-банку, але Приват її не побачив, не запропонував "зарядити" її в термінал, довелось поповнити мобільний :(

Чи правильно я зрозумів, що через термінали Привату не можна поповнити карти А-банку?
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 20:35

-VICTOR- именно списание. прошло уже почти 4 месяца.
Alfa_Otstoy
 
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:45

як не як - а досяглення!
вітаю усіх АБ-анківців із досягненням об"єму у 1 0 0 0 сторінок форуму :)
цікаво, скільки треба часу щоб усії їх перечитати :)
до речі цікава ідея майнула: багато блоггерів блогають у блозі, а потім компілюють це все у паперов книжку і видають
а якщо щодо нової пригодницько-детективної серії із друком форуму у книжці! :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 25 тра, 2018 23:57

Re: А-Банк

  2XL написав:О нем уже перестали говорить

Да сегодня звонили парили мозк с предложением открыть кредитную линию.. ну кредит мне без надобности но вот спросил а как насчет кешбека.. вроде с 1 числа как обещали. Сказали что пока нет и когда (если) будет они не в курсе.
А жаль((. Кредитов полно а вот нормальных кешбеков а не каа у некоторых клубниками там или бонусами почти и нет то((..
Джон
 
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