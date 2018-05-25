О нем уже перестали говорить.avoska220 написав:Что там с кешбеком,будет он в программе или нет?
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 09:10
Re: А-Банк
О нем уже перестали говорить.
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 10:26
Додано: П'ят 25 тра, 2018 14:19
:(
певно вже А-банк відрізали від Привату
поповнював карту за номером через термінал Привату, був ідентифікованим за картою А-банку, залишок вирішив зарахувати на карту А-банку, але Приват її не побачив, не запропонував "зарядити" її в термінал, довелось поповнити мобільний
Чи правильно я зрозумів, що через термінали Привату не можна поповнити карти А-банку?
ось так :(
Додано: П'ят 25 тра, 2018 15:45
Re: А-Банк
Ви ж поповнили і залишок навіть був
Додано: П'ят 25 тра, 2018 21:45
як не як - а досяглення!
вітаю усіх АБ-анківців із досягненням об"єму у 1 0 0 0 сторінок форуму
цікаво, скільки треба часу щоб усії їх перечитати
до речі цікава ідея майнула: багато блоггерів блогають у блозі, а потім компілюють це все у паперов книжку і видають
а якщо щодо нової пригодницько-детективної серії із друком форуму у книжці!
+50грн !
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Додано: П'ят 25 тра, 2018 23:57
Re: А-Банк
Да сегодня звонили парили мозк с предложением открыть кредитную линию.. ну кредит мне без надобности но вот спросил а как насчет кешбека.. вроде с 1 числа как обещали. Сказали что пока нет и когда (если) будет они не в курсе.
А жаль((. Кредитов полно а вот нормальных кешбеков а не каа у некоторых клубниками там или бонусами почти и нет то((..
Додано: Суб 26 тра, 2018 09:52
після такої новини точно мають розпочатись цікаві аХції та пропозиції АБанки!
+50грн !
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Додано: Суб 26 тра, 2018 09:54
Если такие как в Форварде - то не надо
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