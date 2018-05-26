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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99899910001001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 00:21

  greenozon написав: не тут то було!
тому очікуємо зворотній ріст депо ставок
так!
по пару разів в місцяь (аналогічно як падали! :)
А я к примеру не против. Даже наоборот ,двумя ногами "ЗА".В былые времена когда было на 4 проца выше чем в примате,то эта банка у меня была в категории "любимые".Если сделают хотя бы на 2% выше приматовского уровня то заносить обратно буду папир.
Дядя Дима
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Повідомлень: 315
З нами з: 29.11.16
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  #<1 ... 99899910001001
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