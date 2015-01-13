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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 тра, 2018 00:21
greenozon написав:
не тут то було!
тому очікуємо зворотній ріст депо ставок
так!
по пару разів в місцяь (аналогічно як падали!
А я к примеру не против. Даже наоборот ,двумя ногами "ЗА".В былые времена когда было на 4 проца выше чем в примате,то эта банка у меня была в категории "любимые".Если сделают хотя бы на 2% выше приматовского уровня то заносить обратно буду папир.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 08:37
Інкогніто написав:
Ви ж поповнили і залишок навіть був
я поповнив карту Привату, залишок думав зарахувати на карту А-банку, Приват не бачив карт А-банку, тому довелось закинути на телефон
ось так :(
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