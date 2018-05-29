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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 99899910001001

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Нед 27 тра, 2018 00:21

  greenozon написав: не тут то було!
тому очікуємо зворотній ріст депо ставок
так!
по пару разів в місцяь (аналогічно як падали! :)
А я к примеру не против. Даже наоборот ,двумя ногами "ЗА".В былые времена когда было на 4 проца выше чем в примате,то эта банка у меня была в категории "любимые".Если сделают хотя бы на 2% выше приматовского уровня то заносить обратно буду папир.
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 08:37

Re: А-Банк

  Інкогніто написав:Ви ж поповнили і залишок навіть був


я поповнив карту Привату, залишок думав зарахувати на карту А-банку, Приват не бачив карт А-банку, тому довелось закинути на телефон :(
ось так :(
d_12
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:01

Re: А-Банк

Коллеги, как с этого банчика сделать перевод с карты на карту?
Пробую в ПУМБ на карту ПУМБ - этот а-банк не шлет смс
Пробую В Альфа на карту Альфы - предавторизация, 1 грн списывает, СМС а-банка не шлет, в ИБ этого банчика просто запись - Преавторизация 1 грн, Киев и все.
Бред какой-то, а не банка.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:18

Mutabor З му.альфи тягнув гроші з абанки без проблем.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:22

  Mutabor написав:Коллеги, как с этого банчика сделать перевод с карты на карту?
Пробую в ПУМБ на карту ПУМБ - этот а-банк не шлет смс
Пробую В Альфа на карту Альфы - предавторизация, 1 грн списывает, СМС а-банка не шлет, в ИБ этого банчика просто запись - Преавторизация 1 грн, Киев и все.
Бред какой-то, а не банка.


У А-Банка не работает 3D-SEQURE, из-за этого проблемы.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:29

Re: А-Банк

ну я тоже с альфы раньше тянул, сейчас ситуацию описал.
А 3д сек временно не работает или постоянно? Раньше и с пумбы тоже тянул - нормально заходили.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:35

А банк

  Mutabor написав:Коллеги, как с этого банчика сделать перевод с карты на карту?
Пробую в ПУМБ на карту ПУМБ - этот а-банк не шлет смс
Пробую В Альфа на карту Альфы - предавторизация, 1 грн списывает, СМС а-банка не шлет, в ИБ этого банчика просто запись - Преавторизация 1 грн, Киев и все.
Бред какой-то, а не банка.
Я часто перевожу с универсальной а банка на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, все приходит. Сумма только должна быть до 15 тыс. за 1 перевод. Посмотрите в а 24 в управлении картой, не стоит ли ограничение на оплату в интернете, может в этом причина .
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 тра, 2018 20:39

  Mutabor написав:ну я тоже с альфы раньше тянул, сейчас ситуацию описал.
А 3д сек временно не работает или постоянно? Раньше и с пумбы тоже тянул - нормально заходили.


последние 2 недели 3D Secure - не фурычит(((
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jay2004
 
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