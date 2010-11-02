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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 тра, 2018 00:21
greenozon написав:
не тут то було!
тому очікуємо зворотній ріст депо ставок
так!
по пару разів в місцяь (аналогічно як падали!
А я к примеру не против. Даже наоборот ,двумя ногами "ЗА".В былые времена когда было на 4 проца выше чем в примате,то эта банка у меня была в категории "любимые".Если сделают хотя бы на 2% выше приматовского уровня то заносить обратно буду папир.
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Додано: Вів 29 тра, 2018 08:37
Інкогніто написав:
Ви ж поповнили і залишок навіть був
я поповнив карту Привату, залишок думав зарахувати на карту А-банку, Приват не бачив карт А-банку, тому довелось закинути на телефон
ось так :(
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d_12
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:01
Коллеги, как с этого банчика сделать перевод с карты на карту?
Пробую в ПУМБ на карту ПУМБ - этот а-банк не шлет смс
Пробую В Альфа на карту Альфы - предавторизация, 1 грн списывает, СМС а-банка не шлет, в ИБ этого банчика просто запись - Преавторизация 1 грн, Киев и все.
Бред какой-то, а не банка.
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Mutabor
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:18
Mutabor З му.альфи тягнув гроші з абанки без проблем.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:22
Mutabor написав:
Коллеги, как с этого банчика сделать перевод с карты на карту?
Пробую в ПУМБ на карту ПУМБ - этот а-банк не шлет смс
Пробую В Альфа на карту Альфы - предавторизация, 1 грн списывает, СМС а-банка не шлет, в ИБ этого банчика просто запись - Преавторизация 1 грн, Киев и все.
Бред какой-то, а не банка.
У А-Банка не работает 3D-SEQURE, из-за этого проблемы.
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Kevin
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:29
ну я тоже с альфы раньше тянул, сейчас ситуацию описал.
А 3д сек временно не работает или постоянно? Раньше и с пумбы тоже тянул - нормально заходили.
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Mutabor
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:35
Mutabor написав:
Коллеги, как с этого банчика сделать перевод с карты на карту?
Пробую в ПУМБ на карту ПУМБ - этот а-банк не шлет смс
Пробую В Альфа на карту Альфы - предавторизация, 1 грн списывает, СМС а-банка не шлет, в ИБ этого банчика просто запись - Преавторизация 1 грн, Киев и все.
Бред какой-то, а не банка.
Я часто перевожу с универсальной а банка на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, все приходит. Сумма только должна быть до 15 тыс. за 1 перевод. Посмотрите в а 24 в управлении картой, не стоит ли ограничение на оплату в интернете, может в этом причина .
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Oktawa
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Додано: Вів 29 тра, 2018 20:39
Mutabor написав:
ну я тоже с альфы раньше тянул, сейчас ситуацию описал.
А 3д сек временно не работает или постоянно? Раньше и с пумбы тоже тянул - нормально заходили.
последние 2 недели 3D Secure - не фурычит(((
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jay2004
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Додано: Сер 30 тра, 2018 07:20
Oktawa написав: Mutabor написав:
Коллеги, как с этого банчика сделать перевод с карты на карту?
Пробую в ПУМБ на карту ПУМБ - этот а-банк не шлет смс
Пробую В Альфа на карту Альфы - предавторизация, 1 грн списывает, СМС а-банка не шлет, в ИБ этого банчика просто запись - Преавторизация 1 грн, Киев и все.
Бред какой-то, а не банка.
Я часто перевожу с универсальной а банка на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, все приходит. Сумма только должна быть до 15 тыс. за 1 перевод. Посмотрите в а 24 в управлении картой, не стоит ли ограничение на оплату в интернете, может в этом причина .
Там все ок, по сумме тоже. Попробую ещё сегодня, может временные трудности какие были вечером
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Mutabor
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