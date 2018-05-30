А я к примеру не против. Даже наоборот ,двумя ногами "ЗА".В былые времена когда было на 4 проца выше чем в примате,то эта банка у меня была в категории "любимые".Если сделают хотя бы на 2% выше приматовского уровня то заносить обратно буду папир.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 27 тра, 2018 00:21
А я к примеру не против. Даже наоборот ,двумя ногами "ЗА".В былые времена когда было на 4 проца выше чем в примате,то эта банка у меня была в категории "любимые".Если сделают хотя бы на 2% выше приматовского уровня то заносить обратно буду папир.
Додано: Вів 29 тра, 2018 08:37
Re: А-Банк
я поповнив карту Привату, залишок думав зарахувати на карту А-банку, Приват не бачив карт А-банку, тому довелось закинути на телефон
ось так :(
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:01
Re: А-Банк
Коллеги, как с этого банчика сделать перевод с карты на карту?
Пробую в ПУМБ на карту ПУМБ - этот а-банк не шлет смс
Пробую В Альфа на карту Альфы - предавторизация, 1 грн списывает, СМС а-банка не шлет, в ИБ этого банчика просто запись - Преавторизация 1 грн, Киев и все.
Бред какой-то, а не банка.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:18
Mutabor З му.альфи тягнув гроші з абанки без проблем.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:22
У А-Банка не работает 3D-SEQURE, из-за этого проблемы.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:29
Re: А-Банк
ну я тоже с альфы раньше тянул, сейчас ситуацию описал.
А 3д сек временно не работает или постоянно? Раньше и с пумбы тоже тянул - нормально заходили.
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:35
А банк
Я часто перевожу с универсальной а банка на карту ПУМБа через ПУМБ он лайн, все приходит. Сумма только должна быть до 15 тыс. за 1 перевод. Посмотрите в а 24 в управлении картой, не стоит ли ограничение на оплату в интернете, может в этом причина .
Додано: Вів 29 тра, 2018 20:39
последние 2 недели 3D Secure - не фурычит(((
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Додано: Сер 30 тра, 2018 07:20
Там все ок, по сумме тоже. Попробую ещё сегодня, может временные трудности какие были вечером
Додано: Сер 30 тра, 2018 21:04
Абанка бере прикллад із старшого брата
таке от зараз дають при вході в ІБ-ку
+50грн !
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