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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 999100010011002

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 16:45

  Mutabor написав:Коллеги, как с этого банчика сделать перевод с карты на карту?
Пробую в ПУМБ на карту ПУМБ - этот а-банк не шлет смс
Пробую В Альфа на карту Альфы - предавторизация, 1 грн списывает, СМС а-банка не шлет, в ИБ этого банчика просто запись - Преавторизация 1 грн, Киев и все.
Бред какой-то, а не банка.

Да никакой это не бред - просто суркис бразерс (впрочем как и старший брат чуть ранее) перекрыли все возможности по выходу из банки безналом. Оставили только нал. Это логично в свете того, что к сентябрю заканчиваются депо с более-менее приятными как на сейчас 18-тью %% годовых. Сегодня тоже пробовала в маб на карту Аллы - смс а-банк не шлёт, но в А24 появляется запись - предавторизация 1 грн, Киев. Ну в общем, делаем ноги, точнее выводы :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:35

Re: А-Банк

Пора б уже перейменуватимь на Ломбанк(ломбард банк)
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 17:53

  Mutabor написав:Коллеги, как с этого банчика сделать перевод с карты на карту?
Пробую в ПУМБ на карту ПУМБ - этот а-банк не шлет смс

Я вот пару дней назад чисто случайно обнаружил, что давно установленный интернет-лимит по карте "слетел", и появилась кнопка "поключить". А мне как раз нужно было на "моно" перекинуть денег, хотя заходил в ИБ я не за этим. Ну, думаю, опять сейчас тягомотина начнется с этими звонками "а вы уверены, что сайт надёжный", последущим отсутствием результатов, и разборками в чате. И, больше от тоски, чем с какой-то надеждой, нажимаю у мони "пополнить" - и чудо, платёж проходит без установленного лимита, и без какого-либо подтверждения (кроме параметров карты, конечно).
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 13:55

Практика поповнення відкритих депо без обмежень в банки продовжена і на червень року 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 15:04

щось нове чи все ті ж я-я тільки в профіль? :)

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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:02

  greenozon написав:щось нове чи все ті ж я-я тільки в профіль? :)

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Да это всё те же самые яйки. :mrgreen:
Дядя Дима
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Повідомлення Додано: П'ят 01 чер, 2018 16:03

  greenozon написав:щось нове чи все ті ж я-я тільки в профіль? :)

http://prntscr.com/jpih7o


Старе.
Причём акция +1% "Обмеженна 31.05.18". Но как видим уже 1.06, но "акция" продолжается.
Ведь ставка 12,6%, что с +1%, что с -1%, нафиг никому не нужна.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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