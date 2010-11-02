Додано: П'ят 01 чер, 2018 21:00

Хотите насмешуЛомбард опустился до банального воровства. Сегодня кормил зелёную тумбу, надо было 180, а я даю 200. Сдачу думал на телепон как обычно.Ага ща(хотели с меня 10% поиметь)дудку вам.Выбираю "на копилку".Только что пришёл и проверяю в А24, написано 180 пополнение ,а сдачи нету в копилке ,голодная свиня сидит и сказала ничего и не было. Ворьё наглое уже мелочь воруют и не стыдятся.Вчерась интернет еле пополнил.Введите код, звоню в гестапо беру код,платёж отклонён .Гестапо говорит ограничений нету всё нормально.пару раз ещё пробывал тоже самое. Вывел их на Аллу с неё и пополнил.Так они паразиты у меня на дебетной рупь украли и загнали в овер. Теперь на ней минус 1 висит. Вот так за 2 дня 2 раза обворовали на 21 грн.