Mutabor написав:Коллеги, как с этого банчика сделать перевод с карты на карту? Пробую в ПУМБ на карту ПУМБ - этот а-банк не шлет смс Пробую В Альфа на карту Альфы - предавторизация, 1 грн списывает, СМС а-банка не шлет, в ИБ этого банчика просто запись - Преавторизация 1 грн, Киев и все. Бред какой-то, а не банка.
Да никакой это не бред - просто суркис бразерс (впрочем как и старший брат чуть ранее) перекрыли все возможности по выходу из банки безналом. Оставили только нал. Это логично в свете того, что к сентябрю заканчиваются депо с более-менее приятными как на сейчас 18-тью %% годовых. Сегодня тоже пробовала в маб на карту Аллы - смс а-банк не шлёт, но в А24 появляется запись - предавторизация 1 грн, Киев. Ну в общем, делаем ноги, точнее выводы
Mutabor написав:Коллеги, как с этого банчика сделать перевод с карты на карту? Пробую в ПУМБ на карту ПУМБ - этот а-банк не шлет смс
Я вот пару дней назад чисто случайно обнаружил, что давно установленный интернет-лимит по карте "слетел", и появилась кнопка "поключить". А мне как раз нужно было на "моно" перекинуть денег, хотя заходил в ИБ я не за этим. Ну, думаю, опять сейчас тягомотина начнется с этими звонками "а вы уверены, что сайт надёжный", последущим отсутствием результатов, и разборками в чате. И, больше от тоски, чем с какой-то надеждой, нажимаю у мони "пополнить" - и чудо, платёж проходит без установленного лимита, и без какого-либо подтверждения (кроме параметров карты, конечно).
Хотите насмешу Ломбард опустился до банального воровства. Сегодня кормил зелёную тумбу, надо было 180, а я даю 200. Сдачу думал на телепон как обычно.Ага ща(хотели с меня 10% поиметь)дудку вам.Выбираю "на копилку".Только что пришёл и проверяю в А24, написано 180 пополнение ,а сдачи нету в копилке ,голодная свиня сидит и сказала ничего и не было. Ворьё наглое уже мелочь воруют и не стыдятся. Вчерась интернет еле пополнил.Введите код, звоню в гестапо беру код,платёж отклонён .Гестапо говорит ограничений нету всё нормально.пару раз ещё пробывал тоже самое. Вывел их на Аллу с неё и пополнил.Так они паразиты у меня на дебетной рупь украли и загнали в овер. Теперь на ней минус 1 висит. Вот так за 2 дня 2 раза обворовали на 21 грн.