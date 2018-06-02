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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1000100110021003

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 15:09

  Дядя Дима написав:Какой не волнуйся ? А 20 тоже рассосались? А ежели я сковородкой пополнял бы и сдачу 320 тогда украли бы тоже?

Батенька, да какой вы гуру, а тем более мудрец, если не знаете, что для привата, а тем более его младшего брата такие ситуации сплошь и рядом. Вы обратились на горячку с заявой, её зафиксировали - вот и ждите, когда поправят. А вы кипишь разводите. Это вам не Варус кошмарить. Правильно про вас DENVER сказал, что вы только и можете, что лайки пилить :twisted:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 02 чер, 2018 19:45

Re: А-Банк

Коли чекати зростання %% ставок по депо, влітку, чи вже восени?
Зорро
 
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Повідомлення Додано: Нед 03 чер, 2018 10:52

Чекати можна вічно, а діяти вже і зараз! :)
+50грн !
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greenozon
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