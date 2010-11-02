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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 02 чер, 2018 15:09
Дядя Дима написав:
Какой не волнуйся ? А 20 тоже рассосались? А ежели я сковородкой пополнял бы и сдачу 320 тогда украли бы тоже?
Батенька, да какой вы гуру, а тем более мудрец, если не знаете, что для привата, а тем более его младшего брата такие ситуации сплошь и рядом. Вы обратились на горячку с заявой, её зафиксировали - вот и ждите, когда поправят. А вы кипишь разводите. Это вам не Варус кошмарить. Правильно про вас DENVER сказал, что вы только и можете, что лайки пилить
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Додано: Суб 02 чер, 2018 19:45
Коли чекати зростання %% ставок по депо, влітку, чи вже восени?
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Додано: Нед 03 чер, 2018 10:52
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Додано: Нед 03 чер, 2018 17:43
100 лет не пополнял карты Абанка через терминалы. Подскажите, через терминал Привата, Уни Абанка можно пополнить без комиссии?
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Нед 03 чер, 2018 18:30
Фантом написав:100 лет не пополнял карты Абанка через терминалы. Подскажите, через терминал Привата, Уни Абанка можно пополнить без комиссии?
В терминале выбираем Пополнить карту, только потом ее подаём в картоприемник.
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Інкогніто
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Додано: Нед 03 чер, 2018 19:51
Інкогніто написав:
Фантом написав:100 лет не пополнял карты Абанка через терминалы. Подскажите, через терминал Привата, Уни Абанка можно пополнить без комиссии?
В терминале выбираем Пополнить карту, только потом ее подаём в картоприемник.
Так и сделал. Спасибо.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:13
Інкогніто написав:
Фантом написав:100 лет не пополнял карты Абанка через терминалы. Подскажите, через терминал Привата, Уни Абанка можно пополнить без комиссии?
В терминале выбираем Пополнить карту, только потом ее подаём в картоприемник.
А если пополнять чужую карту А-банка через терминал Привата (т.е. без физического наличия), какая комиссия?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Пон 04 чер, 2018 11:41
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