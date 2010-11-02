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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1001100210031004

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:21

Новинка від АБанки - сплячий депозит!!!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:26

  greenozon написав:Новинка від АБанки - сплячий депозит!!!

денег хотят
стимулируют пополнение имеющихся депозитов
с миру по нитке :)
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velvet
 
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