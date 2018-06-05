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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:21
Новинка від АБанки - сплячий депозит!!!
+50грн !
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Додано: Пон 04 чер, 2018 19:26
денег хотят
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Додано: Пон 04 чер, 2018 20:12
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:23
Re: А-Банк
придется настроить пополняшки по 1 копейке на каждый депозит
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:23
Re: А-Банк
у них что совсем крыша поехала ???...сплячый депозит - что это за зверь такой ?...ну что такое маркетологи в банках стали писать лучше Жванецкого
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Додано: Вів 05 чер, 2018 20:51
не понял данный пункт тарифов "Переказ коштів з А-вкладу на поточний рахунок фізичної особи 1% від суми ". Это если с А вклада на КДВ перевести 1% сдерут ?
И что такое СПЯЧИЙ депозит ? Абсурд уже в самой формулировке .......
Додано: Вів 05 чер, 2018 21:32
По окончанию сроков забрал все свои депозиты с а-банки, остались 2 Карты, для выплат и универсальная, без кредитного лимита, на обоих по нулям, валялись без дела, особо не мешали, но раз такое дело, надо идти в отделение и обе закрывать, спишут ещё комиссию в минус, нафиг надо....
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