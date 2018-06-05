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А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:21

Новинка від АБанки - сплячий депозит!!!
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 19:26

  greenozon написав:Новинка від АБанки - сплячий депозит!!!

денег хотят
стимулируют пополнение имеющихся депозитов
с миру по нитке :)
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:12

  velvet написав:они бы ещё расшифровали
А как вы понимаете "спящий депозит"? :mrgreen:
Само плывёт в руки только то, что не тонет. :mrgreen:
octopus
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:23

Re: А-Банк

придется настроить пополняшки по 1 копейке на каждый депозит
sd_lg
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:23

Re: А-Банк

у них что совсем крыша поехала ???...сплячый депозит - что это за зверь такой ?...ну что такое маркетологи в банках стали писать лучше Жванецкого :lol:
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 20:33

Копейку на усиления состава сшибают..
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 20:51

не понял данный пункт тарифов "Переказ коштів з А-вкладу на поточний рахунок фізичної особи 1% від суми ". Это если с А вклада на КДВ перевести 1% сдерут ?

И что такое СПЯЧИЙ депозит ? Абсурд уже в самой формулировке .......
lwa
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 21:32

  octopus написав:
  greenozon написав:https://a-bank.com.ua/docs/deposit_tariffs.pdf

Обслуговування сплячого рахунку, в т.ч. депозиту - 20 грн в місяц


По окончанию сроков забрал все свои депозиты с а-банки, остались 2 Карты, для выплат и универсальная, без кредитного лимита, на обоих по нулям, валялись без дела, особо не мешали, но раз такое дело, надо идти в отделение и обе закрывать, спишут ещё комиссию в минус, нафиг надо....
AlexSV
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:35

  lwa написав:
И что такое СПЯЧИЙ депозит ? Абсурд уже в самой формулировке .......


Вот тут в статье дали объяснение, прикольно.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 05 чер, 2018 22:55

Интересное новшество обнаружили сегодня в тарифах по депозитам клиенты «А-банка». Банк ввел ежемесячную плату в размере 20 гривен за обслуживание «спящих депозитов». На горячей линии сотруднику портала «Курс Денег» объяснили, что речь идет о депозитах, которые расторгнуты по инициативе клиента, но не забраны им. Такие депозиты банк назвал «спящими» и за их хранение в банке (бесплатное для банка, заметьте!) берет дополнительно 20 гривен в месяц.

Если депо расторгнут - то его уже нет, деньги упали на карту.
Как может быть депозит спящим (или каким либо другим) , если его уже просто не существует ?
mustbe
 
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