|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:07
В разделе депозиты болтается строчка "Копилка", которая регулярно продлевается банком, хотя в ней уже давно 0. Расторгнуть её online у меня не получается. Не получиться ли так, что банк начнет накапливать в ней комиссию 20 грн/месяц?
промо-код «Бонус к депозитам» minfin.com.ua/deposits/bonus/ - “MES5FGI”
|