Додано: Сер 06 чер, 2018 10:54

Нет у них телефонов на отделениях

горячая линия и онлайн помощник в интернет банке отказываются

придется ехать на отделение за день до выдачи и в день соответственно



очень неудобно ((

Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк

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