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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 06 чер, 2018 07:07
В разделе депозиты болтается строчка "Копилка", которая регулярно продлевается банком, хотя в ней уже давно 0. Расторгнуть её online у меня не получается. Не получиться ли так, что банк начнет накапливать в ней комиссию 20 грн/месяц?
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Додано: Сер 06 чер, 2018 09:32
как заказать средства на отделение на завтра?
Заканчивается депозит
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:39
Подзвонити перс менеджеру або (ящко такого нема)
просто знайти тел. відділення і замовити готівку на завтра
+50грн !
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Додано: Сер 06 чер, 2018 10:54
Re: А-Банк
Нет у них телефонов на отделениях
горячая линия и онлайн помощник в интернет банке отказываются
придется ехать на отделение за день до выдачи и в день соответственно
очень неудобно ((
Укрпромбанк, CityCommerce Bank, VAB, Надра, ФИ, ФиК, ФИДО, Михайловский, Евробанк
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:15
Кожний менеджер має брендову банкову візитку - попросіть, там буде телефоник
+50грн !
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