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А-Банк

А-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1002100310041005

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

А-Банк 3.3 5 147
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
16%
23
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
16
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
20%
29
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
36%
53
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
26
Всього голосів : 147
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 07:07

В разделе депозиты болтается строчка "Копилка", которая регулярно продлевается банком, хотя в ней уже давно 0. Расторгнуть её online у меня не получается. Не получиться ли так, что банк начнет накапливать в ней комиссию 20 грн/месяц?
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v-m-
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 09:32

как заказать средства на отделение на завтра?
Заканчивается депозит
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emeta
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:39

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просто знайти тел. відділення і замовити готівку на завтра
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 10:54

Re: А-Банк

Нет у них телефонов на отделениях
горячая линия и онлайн помощник в интернет банке отказываются
придется ехать на отделение за день до выдачи и в день соответственно

очень неудобно ((
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:15

Кожний менеджер має брендову банкову візитку - попросіть, там буде телефоник :)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:49

Re: А-Банк

  greenozon написав:Кожний менеджер має брендову банкову візитку - попросіть, там буде телефоник


Зачем? 0-800 чудесно в курсах, у кого кто есть менеджер.
Звоните, уточняете - Вам предоставят ФИО и номер телефона для связи.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:53

Re: А-Банк

  v-m- написав:Расторгнуть её online у меня не получается. Не получиться ли так, что банк начнет накапливать в ней комиссию 20 грн/месяц?


ДЕЙСТВУЮЩИЙ депозит НИКОГДА не будет СПЯЩИМ.
Банк стимулирует работу денежек. Проблемы возникнут только во время ВА - когда все сложится и будет ждать вывода через Фонд, придется заплатить пару двадцаток на поминки. Уже практически все платное и двадцатка уже ничто - бух1нець як1сного хл1ба.
Жить на свете очень грустно — без маржи и без искусства!
bosson513
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:03

  mustbe написав:
Интересное новшество обнаружили сегодня в тарифах по депозитам клиенты «А-банка». Банк ввел ежемесячную плату в размере 20 гривен за обслуживание «спящих депозитов». На горячей линии сотруднику портала «Курс Денег» объяснили, что речь идет о депозитах, которые расторгнуты по инициативе клиента, но не забраны им. Такие депозиты банк назвал «спящими» и за их хранение в банке (бесплатное для банка, заметьте!) берет дополнительно 20 гривен в месяц.

Если депо расторгнут - то его уже нет, деньги упали на карту.
Как может быть депозит спящим (или каким либо другим) , если его уже просто не существует ?


После прочтения я не поленился и сам позвонил на ГЛ. Мекающий-бекающий студент сказал буквально: "Вы расторгли депозит... " Я спрашиваю: "А куда он падает по окончанию?" Он: "Никуда не падает", т.е. остается на 2635. Меня это очень заинтересовало, но клиент попался грамотнее, чем консультант. Так ничего и не смог добиться :)
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:05

  bosson513 написав:
  v-m- написав:Расторгнуть её online у меня не получается. Не получиться ли так, что банк начнет накапливать в ней комиссию 20 грн/месяц?


ДЕЙСТВУЮЩИЙ депозит НИКОГДА не будет СПЯЩИМ.
Банк стимулирует работу денежек. Проблемы возникнут только во время ВА - когда все сложится и будет ждать вывода через Фонд, придется заплатить пару двадцаток на поминки. Уже практически все платное и двадцатка уже ничто - бух1нець як1сного хл1ба.


Хм... А это мысль. Т.е. Вы хотите сказать, что "А-банк" уже потихоньку к ВА начал готовиться?...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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