|
|
А-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 08 чер, 2018 17:42
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D вкажіть при відкритті депозиту по програмі лояльності! minfin.com.ua/deposits/bonus
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 2188
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 162 раз.
- Подякували: 60 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|56855
|7297828
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|15087
|2145672
|
П'ят 08 чер, 2018 17:09
BBC
|
|30909
|3821269
|